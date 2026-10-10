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Царьград

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The Wall Street Journal: Муж Харрис запретил ей баллотироваться в президенты

The Wall Street Journal: Муж Харрис запретил ей баллотироваться в президенты

Супруг Камалы Харрис, Даг Эмхофф, выступил против ее участия в будущих президентских выборах. The Wall Street Journal сообщает, что Харрис ведет переговоры со спонсорами, но пока не приняла окончательное решение о выдвижении кандидатуры.

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