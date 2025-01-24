Космическая эволюция: Почему Вселенная стала более «запутанной» с течением времени?

На протяжении миллиардов лет, с момента Большого Взрыва, Вселенная не стояла на месте. Она росла, менялась, усложнялась, словно грандиозная скульптура, высеченная из материи и энергии под действием гравитации.
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