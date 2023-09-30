США будут помогать Киеву, несмотря на реакцию России — Белый дом

Вашингтон не откажется от помощи киевскому режиму, невзирая на риск эскалации между Россией и Соединенными Штатами, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, 30 сентября сообщает The Atlantic.
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