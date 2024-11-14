РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Канада облегчила себе свою участь и стала пособницей военных преступлений, скрывающей их участников на своей территор...Канада отказалась...
  • Константин Самарин
    "На саммите БРИКС в Казани Лавров указал, что рассчет США и Запада на изоляцию России потерпел провал...."  Вот тольк...Лавров заявил о р...
  • Константин Самарин
    Да что-ж это за мост такой, если его раздавила одна фура ? Его что, ни разу не проверяли на пригодность к эксплуатации?Железнодорожные п...

Пострадавший при обрушении моста в Крыму находится в реанимации

Пострадавший при обрушении моста в Крыму мужчина находится в реанимации. Как сообщил в беседе с РЕН ТВ заведующий хирургическим отделением Джанкойской центральной районной больницы Нариман Мердымшаев, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх