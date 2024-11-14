Пострадавший при обрушении моста в Крыму находится в реанимации

Пострадавший при обрушении моста в Крыму мужчина находится в реанимации. Как сообщил в беседе с РЕН ТВ заведующий хирургическим отделением Джанкойской центральной районной больницы Нариман Мердымшаев, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
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