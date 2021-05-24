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Вице-премьер Трутнев пойдет на выборы в Госдуму

Вице-премьер Трутнев пойдет на выборы в Госдуму

Юрий Трутнев занимает пост полпреда президента РФ в ДФО Вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке и бывший губернатор Пермского края Юрий Трутнев может возглавить региональный список партии «Единая Россия» на думских выборах.

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