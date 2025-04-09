Захарова: любое иностранное военное присутствие на Украине приведет к конфликту

Сергей Фадеичев/ТАСС Любое иностранное военное присутствие на Украине, независимо от флага, будет рассматриваться как угроза России и приведет к конфликту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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