Мысли о будущем: отправятся ли ветераны ВСУ на заработки в Россию

Военные действия на Украине рано или поздно завершатся, и ветераны ВСУ окажутся на распутье, связанном с поиском работы, и одним из вариантов для них, несомненно, станет Россия; вот только не превратится ли поток трудовой миграции из «незалежной» в идентичную среднеазиатской проблему, обусловленную ростом криминала в нашей с вами стране.
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