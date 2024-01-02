Мысли о будущем: отправятся ли ветераны ВСУ на заработки в Россию

Военные действия на Украине рано или поздно завершатся, и ветераны ВСУ окажутся на распутье, связанном с поиском работы, и одним из вариантов для них, несомненно, станет Россия; вот только не превратится ли поток трудовой миграции из «незалежной» в идентичную среднеазиатской проблему, обусловленную ростом криминала в нашей с вами стране.