35-летний житель Владимира в июне 2026 года в нетрезвом виде устроил дебош в автобусе и выкрутил руку кондуктору, причинив ей повреждение связок плечевого сустава, а теперь его дело о хулиганстве с применением насилия передано во Фрунзенский районный суд.