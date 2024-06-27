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Сырский оказался худшим из всех: Зеленский зачищает командование ВСУ в тылу, а русские войска уничтожают элиту на фронте

Сырский оказался худшим из всех: Зеленский зачищает командование ВСУ в тылу, а русские войска уничтожают элиту на фронте

Киевский диктатор уже начал проводить кадровые замены в украинской армии. Информационное наступление на Вооружённые силы возглавляет Марьяна Безуглая, но не только она одна.

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