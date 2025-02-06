Опрос показал, что половина украинцев считает ситуацию в стране критической

КИЕВ, 6 февраля, ФедералПресс. Согласно результатам исследования, проведенного группой украинских социологов «Рейтинг», очень многие граждане Украины считают, что ситуация в стране развивается в неверном направлении.
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