smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Проверить , неотравили евреи воду !? А то ведь как в песне : - ... Если в кране нет воды - еë выпили жиды , если в кр...Sky News Arabia: ...
  • лина любимцева
    Какого черта лазить по тем горам?  ЧТО там хорошего и привлекательного, там опасно, очень опасно.... Нет, все равно л...Упала в расщелину...
  • лина любимцева
    России нужно выходить из МВФ.МВФ: в следующем ...

Эксперт назвала пять мифов о раке молочной железы

Эксперт назвала пять мифов о раке молочной железы

По данным статистики, не более 10% случаев рака молочной железы связаны с наследственной предрасположенностью, рассказала "РГ" управляющий директор и медицинский эксперт СберСтрахования жизни Наталья Тарасова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх