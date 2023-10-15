Эксперт назвала пять мифов о раке молочной железы

По данным статистики, не более 10% случаев рака молочной железы связаны с наследственной предрасположенностью, рассказала "РГ" управляющий директор и медицинский эксперт СберСтрахования жизни Наталья Тарасова.
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