В Киеве был повреждён объект инфраструктуры

АндрейБорков

А что только один объект? МАЛОВАТО БУДЕТ!!! Надо хотя бы 21, а лучше 121 объект поврежденный и разрушенный. Киев этот должен стать очень похожим(не менее 99% сходства) со Сталинградом по состоянию его на 1 января 1943 года. Один объект это ни как и ни что!