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В Киеве был повреждён объект инфраструктуры

В Киеве был повреждён объект инфраструктуры

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о повреждении объекта инфраструктуры в Киеве.

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Комментарии
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АндрейБорков
А что только один объект? МАЛОВАТО БУДЕТ!!! Надо хотя бы 21, а лучше 121 объект поврежденный и разрушенный. Киев этот должен стать очень похожим(не менее 99% сходства) со Сталинградом по состоянию его на 1 января 1943 года. Один объект это ни как и ни что!
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