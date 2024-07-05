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На курортах Краснодарского края отдыхающих атакуют полчища комаров

На курортах Краснодарского края отдыхающих атакуют полчища комаров

На курортах Краснодарского края появились огромные полчища комаров, которые атакуют отдыхающих. Туристы рассказывают, что насекомых “будто высыпали из мешка”, настолько внезапно они возникли в Анапе, Новороссийске и Геленджике.

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