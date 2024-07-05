На курортах Краснодарского края отдыхающих атакуют полчища комаров

На курортах Краснодарского края появились огромные полчища комаров, которые атакуют отдыхающих. Туристы рассказывают, что насекомых “будто высыпали из мешка”, настолько внезапно они возникли в Анапе, Новороссийске и Геленджике.
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