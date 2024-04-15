Российский артиллерист рассказал об уничтожении танка Leopard 2

Российский артиллерист Сергей Лазаренко, который в ходе боевых действий в зоне спецоперации уничтожил танк Leopard 2 украинской армии, рассказал, что поразил его первым же снарядом и что эти немецкие машины очень хорошо горят.
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