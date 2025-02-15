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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Дячок: «Пока наши девчонки в женской НБА выигрывают. Может, после мужского драфта счет сравняется»

Мария Клюндикова возвращается в женскую НБА, на драфт выставляется Анастасия Олаири Косу. На попадание в мужскую НБА претендуют Егор Демин и Влад Голдин.

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