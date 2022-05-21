Статистика COVID-19

21 мая 2022 года в ЯНАО 12 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 937) 135 542 человека выздоровело Умерших нет (за весь период умер 1041 человек) 38 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии, 4 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 4 новых […]21 мая 2022 года в ЯНАО 12 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 136 937) 135 542 человека выздоровело Умерших нет (за весь период умер 1041 человек) 38 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии, 4 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 4 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 422) 8 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 125 515) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.