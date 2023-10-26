«Ъ»: экспортные ограничения не приведут к снижению цен на курятину

РИАМО - 27 окт. Новая инициатива российского Минсельхоза по ограничению экспорта мяса птицы на полгода ради стабилизации рыночных цен может затронуть и тушки бройлеров, обеспечивающие производителям 50 млн долларов прибыли, пишет «Коммерсант».
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