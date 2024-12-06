Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    Осталось узнать самое главное, а кто будет проводить эти "экзамены" для этих "мигрантов"!?Власти РФ установ...
  • А Кудасов
    И правильно. На кого, на ещё таких же хинштейнов? Я бы так же сделал. Но дальше ... И у военных, и у комиков объездит...Хинштейн отказалс...
  • holms sherlok
    что так? тоже перепродажей занимаются? свои выращивать не хотят? купи - продам схема?Ввоз мандаринов и...

Мигрантам установили единые цены на экзамены

Стоимость экзаменов по русскому языку, а также по истории и основам законодательства для мигрантов с целью получения гражданства составит 2 950 рублей, следует из постановления правительства, документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх