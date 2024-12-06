Мигрантам установили единые цены на экзамены

Стоимость экзаменов по русскому языку, а также по истории и основам законодательства для мигрантов с целью получения гражданства составит 2 950 рублей, следует из постановления правительства, документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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