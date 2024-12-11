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Тульские новости

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Юрий Цкипури дал большое интервью «Тульским новостям»

Юрий Цкипури дал большое интервью «Тульским новостям»

Юрий Цкипури был мэром Тулы с 2014 по 2019 год. За это время в областной столице произошли большие изменения: воссоединились Ленинский район и Тула, появились платные парковки, а центр «очистился» от рекламных щитов.

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