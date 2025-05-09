Война в тылу – стало известно о подвигах женщин-пожарных в военном Новосибирске

Уже летом 1941 года Новосибирск стал наполняться ранеными бойцами и эвакуированными предприятиями. В сибирской столице развернули целую сеть военных госпиталей, по Транссибу прибывали эшелоны с людьми и промышленным оборудованием.
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