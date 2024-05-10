Кабмин РФ представил Путину новых участников программы социально-экономического развития регионов

Об этом сообщил и.о. премьера Михаил Мишустин Михаил Мишустин сообщил, что правительство России представило президенту Владимиру Путину предложения по новому составу участников индивидуальной программы для регионов с низким уровнем социально-экономического развития.
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