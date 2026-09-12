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Владимирские новости

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Курьер мошенников похитил у пенсионерок во Владимирской и Тамбовской областях 1,9 млн рублей

Курьер мошенников похитил у пенсионерок во Владимирской и Тамбовской областях 1,9 млн рублей

Мужчина, участвуя в мошеннической схеме, обманом выманил у 87-летней пенсионерки 400 тыс. рублей, представившись сотрудником правоохранительных органов.

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