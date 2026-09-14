Около 30 человек отравились в шашлычной в Казани

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина 28 человек, в том числе два ребенка, отравились в кафе в Казани. Об этом 14 сентября сообщил источник РЕН ТВ.
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