Forbes пишет о том, что украинские бригады покидают Курскую область. Издание сообщает, что за последние две недели российские беспилотники нанесли точные удары по украинским транспортным средствам в курском приграничье.
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