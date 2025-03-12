Русская весна
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Русская весна

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Отступление! Украинские бригады покидают Курскую область — Forbes

Отступление! Украинские бригады покидают Курскую область — Forbes

Forbes пишет о том, что украинские бригады покидают Курскую область. Издание сообщает, что за последние две недели российские беспилотники нанесли точные удары по украинским транспортным средствам в курском приграничье.

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Комментарии
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ак
александр крот
Почему им позволили выйти ..где наши фабы
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21 час.
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