Rep. Thomas Massie introduces impeachment against Pete Hegseth

Rep. Thomas Massie, R-Ky., read a 34-page resolution on the House floor to impeach Secretary of Defense Pete Hegseth on eight charges.
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