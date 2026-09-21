Стремительный ответ за Москву обрушил ВСУ: главная новость СВО 21 сентября

В ночь на 20 сентября киевский режим предпринял масштабную попытку атаки на регионы России. Основной удар пришелся по Подмосковью: силы ПВО нейтрализовали сотни беспилотников над 17 округами области, однако избежать жертв не удалось.
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