Отделение сержанта Сырченкова прорвало оборону ВСУ и закрепилось на рубеже

Министерство обороны РФ Отделение под командованием сержанта Павла Сырченкова смогло прорвать оборону ВСУ, взять позиции врага и закрепиться на новых рубежах, несмотря на то, что им противостояли, в том числе, вражеская артиллерия и минометы.