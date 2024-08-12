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Отделение сержанта Сырченкова прорвало оборону ВСУ и закрепилось на рубеже

Отделение сержанта Сырченкова прорвало оборону ВСУ и закрепилось на рубеже

Министерство обороны РФ Отделение под командованием сержанта Павла Сырченкова смогло прорвать оборону ВСУ, взять позиции врага и закрепиться на новых рубежах, несмотря на то, что им противостояли, в том числе, вражеская артиллерия и минометы.

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