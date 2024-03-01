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Военное обозрение

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Россия готова передать Украине тела пленных, погибших в результате удара ВСУ по Ил-76 в Белгородской области - Москалькова

Россия готова передать Украине тела пленных, погибших в результате удара ВСУ по Ил-76 в Белгородской области - Москалькова

Уполномоченный по правам человека заявила, что находится на связи с Киевом по этому вопросу.

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Игорь Петров
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