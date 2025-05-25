На XX Санкт-Петербургском международном книжном салоне подвели итоги третьего дня

Одним из ярких мероприятий стала встреча с легендой русского современного детектива — Дарьей Донцовой На Дворцовой площади завершился третий день юбилейного XX Санкт-Петербургского международный книжного салона.
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