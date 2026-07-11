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Алена Водонаева показала подтянутую фигуру в откровенном наряде

Алена Водонаева показала подтянутую фигуру в откровенном наряде

44-летняя модель Алена Водонаева отправилась в США, чтобы отпраздновать свой день рождения. Там она разместилась в гостинице и опубликовала на своей странице в соцсети фото в откровенном наряде, в котором позировала в своем номере.

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