Уиткофф высказался о признании новых регионов РФ и выборах на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус новых регионов России, чье население высказалось за присоединение к стране, и признание этого факта международным сообществом, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону … .