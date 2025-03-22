Уиткофф высказался о признании новых регионов РФ и выборах на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. США считают "центральным вопросом" конфликта на Украине статус новых регионов России, чье население высказалось за присоединение к стране, и признание этого факта международным сообществом, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону … .
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