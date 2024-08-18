Маск: в случае реализации программы Харрис США может угрожать массовый голод

Предприниматель Илон Маск согласился с точкой зрения, согласно которой в случае победы на выборах главы государства вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис и реализации ее экономической программы стране может угрожать массовый голод.
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