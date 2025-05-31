Криминальный реэкспорт: Украинцы продают поставленное Западом оружие международной преступности

Криминальные группировки всего мира покупают оружие через Украину. Об этом рассказала глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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