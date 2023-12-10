Square Enix пока не планирует выпуск спин-оффов или сиквелов к Final Fantasy 16 Final Fantasy 16 ...

Square Enix пока не планирует выпуск спин-оффов или сиквелов к Final Fantasy 16Final Fantasy 16 – новейшая часть из серии легендарных JRPG, знакомящее игроков с такими персонажами, как Клайв, и совершенно новым сюжетом во вселенной Final Fantasy.
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