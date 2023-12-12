На портале "Мой Новосибирск" появилась карта "Новый год"

Теперь новосибирцы и гости города могут легко узнать, где приобрести ёлку или покататься на коньках.На геоинформационном портале "Мой Новосибирск" начала работать карта "Новый Год", сообщает официальный телеграм-канал мэрии столицы Сибири.
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