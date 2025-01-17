После гибели пенсионера на путях в Усолье установили ограждение

В январе 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутской области произошёл трагический случай: 54-летний пенсионер погиб, попав под грузовой поезд у остановочного пункта «Зеленый городок» в Усоле, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской прокуратуры на транспорте.