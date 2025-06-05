ФСБ разоблачила деятельность британского фонда

Преподаватели ведущих российских университетов распространяли литературу в поддержку нетрадиционных ценностей по заданию британского фонда Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд» (организация, признанная нежелательной в РФ)), сообщил Центр общественных связей ФСБ России 5 июня на официальном сайте ведомства.
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