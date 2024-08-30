Каждый третий россиянин готов к переезду, чтобы дети посещали лучшую школу

Качество образования в школах действительно важно для российских родителей: каждый третий опрошенный россиянин (37%) признался, что готов к переезду в другой район, чтобы дети посещали лучшую школу в городе.
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