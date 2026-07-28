Sikorsky испытал новый боевой БПЛА с вертикальным взлетом

Sikorsky — легендарная авиастроительная компания, основанная русским эмигрантом Игорем Сикорским, являющаяся дочерним предприятием Lockheed Martin, перевела беспилотный аппарат Nomad 100 в стадию лётных испытаний, завершив начальный этап программы … .
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