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Нескучные технологии

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Sikorsky испытал новый боевой БПЛА с вертикальным взлетом

Sikorsky испытал новый боевой БПЛА с вертикальным взлетом

Sikorsky — легендарная авиастроительная компания, основанная русским эмигрантом Игорем Сикорским, являющаяся дочерним предприятием Lockheed Martin, перевела беспилотный аппарат Nomad 100 в стадию лётных испытаний, завершив начальный этап программы … .

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