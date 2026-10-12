Мед, жало и «осиная талия»: тайны, которые скрывают пчелы и осы

Представьте: вы сидите на даче, наслаждаясь солнечным днем, когда внезапно раздается ж-ж-ж! — оса пролетела мимо, а вы даже не успели отреагировать.
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