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Жара возвращается: озвучен прогноз погоды на начало августа в Приморье

Жара возвращается: озвучен прогноз погоды на начало августа в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ФедералПресс. Рабочая неделя в Приморье начнется с переменчивой погоды: после ночного дождя в понедельник днем выглянет солнце, воздух прогреется до +22…+26 °C, а к вторнику погода окончательно наладится.

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