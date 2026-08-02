Жара возвращается: озвучен прогноз погоды на начало августа в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа, ФедералПресс. Рабочая неделя в Приморье начнется с переменчивой погоды: после ночного дождя в понедельник днем выглянет солнце, воздух прогреется до +22…+26 °C, а к вторнику погода окончательно наладится.