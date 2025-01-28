Анатолий Шарий: «USAID в Украине»: как потратить 7 млрд долларов на YouTube ток-шоу и реалити-шоу

В Украине действует 112 проектов USAID на общую сумму 7 млрд долларов. В частности, 297 млн долл. было выделено на коммуникации за 3 года: поддержка в создании YouTube ток-шоу под названием «Ебаут»; поддержка музыкальной группы TVORCHI в создании песни «Вместе» и проведении концертов; проведение организацией «Изменения» (Don’t Take Fake, DTF) резиденции электронной музыки; создание мурала и серии культурных событий организацией «CUKR»; создание продюсером, певцом Дантесом реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах; выпуск первой серии проекта «Колледжсһеск»; выпуск второго сезона проекта «Украинские дворцы.