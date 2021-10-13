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Составитель поездов РЖД убежал с работы, спасая сына. Теперь железнодорожник рискует остаться без работы

Составитель поездов РЖД убежал с работы, спасая сына. Теперь железнодорожник рискует остаться без работы

Спасая собственного ребёнка, сотрудник РЖД попал в немилость к начальству. Теперь судьба мужчины в руках работодателя, а семья из семи человек (пятеро из них — дети) ждёт решения филиала ОАО «РЖД»: останется папа на работе или будет искать новую.

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