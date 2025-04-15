ФСБ, МВД и Росгвардия нагрянули в подпольную молельню мигрантов на Камчатке

На Камчатке приезжие организовали подпольный молельный дом, доставляя неудобства местным жителям.Силовики нагрянули с проверкой в нелегальный молельной дом в Петропавловске-Камчатском, где массово собирались приезжие.
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