В Москве подготовку по уходу за пожилыми и маломобильными людьми прошли 30 тысяч человек. Опыт столичного симуляционного центра переняли пять регионов России, еще 45 регионов ознакомились с его работой.
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