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"Нить судьбы разорвана": кто из знаков зодиака сильнее всего пострадает от затмения 19 ноября

"Нить судьбы разорвана": кто из знаков зодиака сильнее всего пострадает от затмения 19 ноября

Астрологи обозначили знаки зодиака, на жизнь которых максимально повлияет лунное затмение 19 ноября. Представители трех созвездий будут наиболее уязвимы из-за астрономического явления.

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