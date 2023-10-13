Погибли три человека: смертельное ДТП произошло на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский

Смертельная авария произошла 12 октября в 21:45 на 356-м км автодороги А-260. Пассажир и оба водителя иномарок погибли в ДТП на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский Автомобиль «Хендай Элантра» вылетел на встречную полосу движения и протаранил «Хендай Акцент».