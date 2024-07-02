Итоги первого тура президентских выборов в Иране. Реформисты хотят спокойствия, консерваторы – смыслов Президентские выборы в Иране прошли без существенных сбоев, как и планировалось – 28 июня.
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Итоги первого тура президентских выборов в Иране. Реформисты хотят спокойствия, консерваторы – смыслов Президентские выборы в Иране прошли без существенных сбоев, как и планировалось – 28 июня.
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