Раскрыт минимальный размер пенсии по регионам России в 2025 году

Согласно российскому законодательству, термин «минимальная пенсия» закрепляет право неработающих пенсионеров получать выплату, размер которой будет зависеть от величины прожиточного минимума ее получателя (ПМП).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии