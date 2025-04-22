«Очень честный штраф»: Оруджев — о Ферстаппене в Джидде

СоцсетиРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев оценил штраф Макса Ферстаппена на Гран При Саудовской Аравии, когда судьи наказали голландского пилота Red Bull за его манёвр со срезкой первого поворота после старта.